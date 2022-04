Admira trauert Sieg in Altach nach

Die Admira hat am Samstag in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga eine große Gelegenheit verpasst, sich weit vom Abstiegsplatz zu entfernen. Die Südstädter führten beim SCR Altach bereits 2:0, kassierten aber in der 96. Minute noch den Ausgleich und liegen dadurch weiterhin nur vier Punkte vor dem Schlusslicht aus Vorarlberg. Neuer Vorletzter ist der TSV Hartberg nach einer 0:1-Heimniederlage gegen die WSG Tirol.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Freude bei Magnin über Last-Minute-Punktgewinn gegen Admira