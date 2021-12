Admira und Austria spielen am Sonntag wieder vor Zuschauern

Die Admira und auch die Austria werden in ihren abschließenden Heimspielen der Herbstsaison der Fußball-Bundesliga wieder Zuschauer in den heimischen Arenen begrüßen. Nach Ende des Lockdowns in Niederösterreich und Wien in der Nacht auf Sonntag sind wieder Fans zugelassen. Bei Admira gegen Rapid am Sonntag (14.30 Uhr) werden ebenso maximal 4.000 Besucher auf zugewiesenen Sitzplätzen Platz nehmen dürfen wie beim Spiel der Austria gegen den LASK (17.00 Uhr).

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Bei Admira dürfen Fans zum Jahresausklang gegen Rapid kommen