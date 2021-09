Admira und Hartberg wollen jüngste Erfolge bestätigen

In Maria Enzersdorf steigt am Samstag ein Fußball-Bundesliga-Duell zweier Teams, die in der Vorwoche überraschende Auswärtssiege eingefahren haben. Die Admira behielt bei Rapid mit 2:1 die Oberhand, der TSV Hartberg bezwang den WAC in Wolfsberg 3:1. Dadurch dockten sowohl die Südstädter als auch die punktegleichen Hartberger im Tabellenmittelfeld an.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Admira-Coach Herzog will nach Sieg über Rapid nachlegen