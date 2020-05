Admira und Manager Shapourzadeh trennen sich

Fußball-Bundesligist FC Admira und Club-Manager Amir Shapourzadeh beenden ihre Zusammenarbeit mit Saisonende. Das gaben die Niederösterreicher am Mittwoch bekannt. Der 37-jährige Deutsch-Iraner hatte seit 2017 in der Südstadt gearbeitet. "Der FC Flyeralarm Admira wird sein Hauptaugenmerk künftig noch mehr auf Akademie-Spieler sowie junge österreichische Spieler legen", hieß es in der Aussendung.

Admira-Geschäftsführer Thomas Drabek dankte dem ehemaligen Deutsche-Bundesliga-Kicker für seinen Einsatz. "Mit seinen internationalen Kontakten hat er uns in einer schwierigen Phase sehr geholfen. Amir geht als Freund der Admira und ist in der Südstadt immer Willkommen." Ein Nachfolger für Shapourzadeh werde so schnell nicht präsentiert, hieß es aus Vereinskreisen. Es gelte die aktuelle Entwicklung der Coronavirus-Pandemie und den weiteren Saisonverlauf in der Qualifikationsgruppe abzuwarten. Quelle: APA