Admira und Sturm Graz trennen sich 1:1

Sturm Graz hat in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an Red Bull Salzburg verloren. Der Tabellenzweite musste sich am Sonntag bei der Admira mit einem 1:1 begnügen und liegt damit nach sechs Runden bereits sieben Punkte hinter dem Spitzenreiter. Manprit Sarkaria brachte Sturm in der 36. Minute in Führung, Roman Kerschbaum gelang in der 70. Minute der verdiente Ausgleich.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Sarkaria brachte Sturm in der Südstadt in Führung