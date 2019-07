Fußball-Bundesligist FC Admira hat Innenverteidiger Lukas Malicsek für ein Jahr an den Zweitligisten SV Horn verliehen. Der 20-Jährige kam bisher auf 17 Bundesliga-Einsätze, elf davon in der vergangenen Saison. Horn gab am Samstag außerdem die Verpflichtung von Torhüter Sebastian Gessl bekannt. Der 23-Jährige war zuvor in Deutschland beim Karlsruher SC und zuletzt bei Hoffenheim II tätig.

Quelle: APA