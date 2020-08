Admira verpflichtete "Mentalitätsmonster" Maierhofer

Stefan Maierhofer geht ab kommender Saison für Fußball-Bundesligist Admira auf Torejagd. Der 37-jährige Niederösterreicher wechselt ablösefrei von Liga-Konkurrent WSG Tirol in die Südstadt, wie der Club am Freitag bekanntgab. Sportdirektor Ernst Baumeister freute sich über "ein Mentalitäts-Monster" im Kader, der ehemalige ÖFB-Teamspieler will wegen Fußball-Chef Felix Magath unterschrieben haben.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Maierhofer hätte auch mit Wattens erstklassig gespielt