Fußball-Bundesligist FC Admira hat am Freitag die Verpflichtung von Christian Gartner vermeldet. Der 26-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt ein Jahr vereinslos und erhielt einen Vertrag für eine Saison mit einer Option. Der Burgenländer, der zuletzt bei Fortuna Düsseldorf und MSV Duisburg in der 2. deutschen Liga aktiv war, soll zunächst für die Juniors in der Regionalliga Ost spielen.

Quelle: APA