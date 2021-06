Admira verstärkt sich mit Mustapha - Ried holt Jovicic

Der FC Admira freut sich über die Verpflichtung des laut Aussendung "hochtalentierten und begehrten" Österreichers Marlon Suliman Mustapha. Der 20-jährige Mittelstürmer wird vom deutschen Bundesliga-Club Mainz 05 für die kommende Saison ausgeliehen.

Sehr erfreut darüber zeigte sich neben Neo-Trainer Andreas Herzog auch Sportdirektor Marcel Ketelaer. "Marlon Mustapha ist für den FC Flyeralarm Admira eine Riesen-Verpflichtung, da wir uns gegen Vereine aus Österreich, aber auch aus dem Ausland - speziell aus der 2. Deutschen Liga - durchgesetzt haben."

Der gebürtige Wiener startete seine Karriere 2011 in der Jugend des Nußdorfer AC, über Red Star landete er 2018 in der Red-Bull-Akademie in Salzburg. Wenige Monate später wechselte der 1,85 m große Angreifer nach Deutschland. In der abgelaufenen Saison bestritt Mustapha 25 Spiele für die zweite Mannschaft der Mainzer in der Regionalliga, dabei gelangen ihm sieben Treffer und elf Torvorlagen.

Über einen Neuzugang freut sich auch die SV Ried. Die Oberösterreicher holten Milos Jovicic, der zuletzt beim SV Lafnitz tätig war. Der serbische Verteidiger und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. "Milos Jovicic ist mit seinen 26 Jahren im besten Fußballalter. Es zeichnet ihn aus, dass er extrem ehrgeizig und hungrig ist und dem Fußball alles unterordnet", freut sich SVR-Cheftrainer Andreas Heraf über den Neuzugang.