Admira verstärkt sich mit ÖFB-Talent Marlon Mustapha

Der FC Admira freut sich über die Verpflichtung des laut Aussendung "hochtalentierten und begehrten" Österreichers Marlon Suliman Mustapha. Der 20-jährige Mittelstürmer wird vom deutschen Bundesliga-Club Mainz 05 für die kommende Saison ausgeliehen.

Sehr erfreut darüber zeigte sich neben Neo-Trainer Andreas Herzog auch Sportdirektor Marcel Ketelaer. "Marlon Mustapha ist für den FC Flyeralarm Admira eine Riesen-Verpflichtung, da wir uns gegen Vereine aus Österreich, aber auch aus dem Ausland - speziell aus der 2. Deutschen Liga - durchgesetzt haben."

Der gebürtige Wiener startete seine Karriere 2011 in der Jugend des Nußdorfer AC, über Red Star landete er 2018 in der Red-Bull-Akademie in Salzburg. Wenige Monate später wechselte der 1,85 m große Angreifer nach Deutschland. In der abgelaufenen Saison bestritt Mustapha 25 Spiele für die zweite Mannschaft der Mainzer in der Regionalliga, dabei gelangen ihm sieben Treffer und elf Torvorlagen.