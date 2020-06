Admira will gegen auswärts "bärenstarken" SVM erste Punkte

Die Admira will in der zweiten Runde der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr) endlich anschreiben. Die trotz 0:1 durchaus gute Leistung bei der Austria lässt die Südstädter im Heim-Geisterspiel gegen Mattersburg hoffen. Doch mit dem SVM kommt ein gerade in der Fremde gefährlicher Gegner, der sich mit einem Sieg schon um vier Punkte vom Tabellenende absetzen könnte.

SN/APA/HANS PUNZ Zvonimir Soldo an der Admira-Seitenlinie