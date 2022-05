Admira will Rückkehr in die Bundesliga ohne Zeitdruck

Die Admira hofft auf eine baldige Bundesliga-Rückkehr, will sich dabei aber keinen Druck auferlegen. Das erklärte der Absteiger in einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme. "Vereinsführung und Investor sind sich einig darüber, dass nunmehr in der 2. Liga ein behutsamer, aber zielgerichteter Weg zurück in Bundesliga eingeschlagen werden soll! Die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus ist das erklärte und der Klub-Historie der Admira angemessene Ziel", hieß es.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Herzogs Zukunft bei Absteiger Admira noch offen