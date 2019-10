Admiras "erster Schritt in die richtige Richtung"

Fußball-Bundesliga-Schlusslicht Admira hat rechtzeitig vor der zweiten Länderspielpause erstmals drei Punkte eingefahren. Die Südstädter feierten am Samstagabend in der zehnten Runde einen verdienten 3:1-Heimsieg über Aufsteiger WSG Tirol. "Das war allerdings erst der erste Schritt in die richtige Richtung", betonte Matchwinner Sinan Bakis, der zwei Tore selbst schoss und eines vorbereitete.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Für die Admira geht es aufwärts