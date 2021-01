Mittelfeldspieler Tomislav Tomic vom Fußball-Bundesligisten Admira hat sich beim Spiel gegen die Wiener Austria (0:4) am Dienstag einen Knöchelbruch zugezogen. Das gab der Tabellenletzte am Mittwoch bekannt. Zur Ausfalldauer äußerte sich der Club nicht. Der 30-jährige Bosnier stand in der laufenden Saison in 14 Runden 13-mal in der Startformation.

SN/APA/HANS PUNZ Tomic (mitte) brach sich den Knöchel (Archivbild)