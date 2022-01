Albert Vallci wird bald für seine Geduld belohnt

Der Red-Bull-Profi steht zehn Monate nach seinem Achillessehnenriss vor dem Comeback.

Sonnenschein wie in Marbella, wo kommende Woche das Trainingslager von Red Bull Salzburg hätte stattfinden sollen, vom Verein aufgrund der pandemischen Entwicklung jedoch kurzfristig abgesagt wurde, aber auch eisige Kälte begleiteten die Bullen-Profis am Mittwoch beim Training in Taxham. Der Fokus galt bereits dem ersten Testspiel am Freitag (15 Uhr) gegen den Zweitligisten Amstetten. Zuschauer sind dabei nicht erlaubt, die Partie wird via Livestream auf der Clubhomepage gezeigt. Trainer Matthias Jaissle plant, alle zur Verfügung stehenden Kaderspieler zum Einsatz zu ...