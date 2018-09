Alexander Walke probt im Topspiel für den Schlager gegen RB Leipzig

Alexander Walke kehrt gegen den Tabellenzweiten St. Pölten ins Tor von Tabellenführer Red Bull Salzburg zurück. Der Routinier fiebert auch bereits der Europa League entgegen.

Alexander Walke steht wieder im Mittelpunkt. Der Torhüter von Red Bull Salzburg, der vor Saisonbeginn völlig überraschend für die Spiele in der Fußball-Bundesliga seinen Stammplatz an Cican Stankovic verloren hat, ist in den nächsten beiden Partien wieder erste Wahl. Und es sind nicht irgendwelche Spiele, in denen der 35-Jährige zum Einsatz kommt, brisanter könnten die beiden bevorstehenden Duelle nicht sein. Heute, Samstag, feiert Walke sein Comeback im Topspiel der Liga gegen den Tabellenzweiten in St. Pölten. Und am Donnerstag treffen die Bullen dann in der ersten Runde der Europa League auswärts im Duell der Red-Bull-Clubs auf RB Leipzig.