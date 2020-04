Bei der Wiener Austria steht dem Einstieg ins Kleingruppentraining am Mittwoch nichts mehr im Wege. Die am Montag wegen der Coronavirus-Pandemie durchgeführten Covid-19-Tests bei den Spielern und dem Betreuerstab fielen allesamt negativ aus, wie die Favoritner am Dienstag bekanntgaben.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Aufatmen bei den Austria-Verantwortlichen