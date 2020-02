Altach braucht "Aggressivität und Mut" im Duell mit Salzburg

Für Altach steht in der 21. Runde der Fußball-Bundesliga das schwere Heimspiel gegen Serienmeister Red Bull Salzburg auf dem Programm. Jedoch erst am Montag ab 19 Uhr - und wegen der Verschiebung des Salzburger EL-Rückspiels gegen Frankfurt nicht wie geplant am Sonntag.

SN/APA (Archiv)/DIETMAR STIPLOVSEK Alex Pastoor will seinem Team Mut einimpfen