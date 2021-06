Altach-Coach Canadi will mit junger Truppe angreifen

Altachs Damir Canadi will beim SCR "wieder etwas entstehen lassen", wie der Coach des Fußball-Bundesligisten am Dienstag auf einer Pressekonferenz betonte. "Wir haben uns für den Weg entschieden, mit jungen, hungrigen, talentierten Spielern in die nächste Saison zu gehen." Nach dem Abgang von mehreren Routiniers wartet auf die "Ländle"-Elf in der am 23. Juli beginnenden neuen Spielzeit keine leichte Aufgabe, den Klassenerhalt fixierte man zuletzt erst in der vorletzten Runde.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Altach-Coach Damir Canadi will verstärkt auf junge Spieler setzen