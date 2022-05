Altach darf nach 3:0 bei der Admira weiter hoffen

Der SCR Altach hat die Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Vorarlberger gewannen am Samstag bei der Admira dank Treffer von Atdhe Nuhiu (70.), Dominik Reiter (90.) und Stefan Haudum (95.) mit 3:0 und liegen damit vor der letzten Runde am Freitag jeweils zwei Punkte hinter den Südstädtern, Hartberg und Ried. Sollte der Ländle-Club am Freitag bei der als Qualifikationsgruppen-Sieger feststehenden WSG Tirol gewinnen, wäre er fix gerettet.

SN/APA/AGENTUR DIENER/PHILIPP SCHAL Altach jubelte in der Südstadt