Altach feiert Klassenerhalt mit glattem 3:0 über Ried

Auch Altach hat den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga seit Samstag sicher. In der vorletzten Runde der Qualifikationsgruppe setzten sich die Vorarlberger gegen eine Rieder Rotationself mit 3:0 (1:0) durch. Manfred Fischer (12.), Daniel Maderner (60.) und Daniel Nussbaumer (90.) trafen für Altach, das gut 50 Minuten in Überzahl agierte. Die Oberösterreicher, die schon vor Anpfiff gerettet waren, mussten die erste Niederlage im neunten Spiel unter Andreas Heraf hinnehmen.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Altach-Torschütze Fischer wird geherzt: Klassenerhalt geschafft