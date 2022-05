Altach gegen Ried als "Endspiel" im Abstiegskampf

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga könnte bereits nach der drittletzten Qualifikationsgruppen-Runde am Samstag entschieden sein. Sollte Schlusslicht SCR Altach daheim gegen Ried verlieren und gleichzeitig Hartberg beim LASK sowie die Admira daheim gegen WSG Tirol gewinnen, wären die Vorarlberger fix in der 2. Liga. So weit soll es laut Trainer Ludovic Magnin aber nicht kommen, der Schweizer sieht lieber die Chance, die das Duell mit den Innviertlern bietet.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Magnin hofft auf Altach-Sieg im Abstiegskampf