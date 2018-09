Altach gelang ersehnter Befreiungsschlag: 4:2 bei Admira

Der SCR Altach hat in der Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg geholt. Den Vorarlbergern gelang am Samstag mit einem 4:2-Auswärtserfolg beim FC Admira der ersehnte Befreiungsschlag. Die Elf von Trainer Werner Grabherr liegt mit nunmehr fünf Zählern weiter am Tabellenende, hat aber nur noch einen Punkt Rückstand auf die erst am Sonntag spielenden Wacker Innsbruck und TSV Hartberg.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Jubel bei den Vorarlbergern