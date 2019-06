Altach-Geschäftsführer Zellhofer versprach weitere Transfers

Der Vorarlberger Fußball-Bundesligist SCR Altach hat am Montag Einblick in die Vorbereitungen auf die kommende Saison gegeben. Bei einem Medientermin blickte Trainer Alex Pastoor voller Vorfreude voraus. "Der aktuelle Kader ist schon ziemlich in Ordnung", meinte der Niederländer. Sport-Geschäftsführer Georg Zellhofer versprach dennoch weitere Transfers noch in dieser Woche.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Zellhofer will noch keine Ziele für das kommende Jahr kommunizieren