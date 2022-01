Altach gibt Abdijanovic und Stefel an Dornbirn ab

Fußball-Bundesligaschlusslicht SCR Altach hat zwei Ergänzungsspieler an Zweitligist FC Dornbirn abgegeben. Amir Abdijanovic wechselte bis Saisonende leihweise zu seinem Stammverein, Mario Stefel verlässt Altach ganz. Beide sind in der laufenden Saison jeweils nur zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga gekommen.