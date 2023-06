Altach gibt Haudum an BW Linz ab und holt Lukacevic

Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß Linz setzt in der kommenden Saison auf die Defensivkraft von Heimkehrer Stefan Haudum. Wie die Oberösterreicher am Freitag bekanntgaben, erhält der 28-Jährige, der zuletzt beim SCR Altach kickte, einen Einjahresvertrag. Haudum spielte bereits von 2012 bis 2019 für Blau-Weiß. Die Vorarlberger holten aber auch einen neuen Spieler, der 24-jährige Leonardo Lukacevic unterschrieb beim SCRA bis Sommer 2025.

Lukacevic war zuletzt bei Zweitligist Admira tätig, der Ex-ÖFB-U21-Teamspieler ist auf der linken Außenbahn sowohl defensiv als auch offensiv einsetzbar. "Leonardo bringt ein spannendes Gesamtpaket mit. Mit ihm verpflichten wir einen Österreicher im besten Fußballeralter, der bereits viel Bundesligaerfahrung gesammelt hat und Qualitäten mitbringt, die unserer Spielweise entgegenkommen", sagte Altachs Sportdirektor Roland Kirchler.

Der TSV Hartberg holte indes Innenverteidiger Paul Komposch ablösefrei von Sturm Graz. Der 22-Jährige unterschrieb bei den Oststeirern einen Zweijahresvertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr, wie der Club mitteilte. Für die Grazer absolvierte Komposch in der Vergangenheit drei Kurzeinsätze, in der Vorsaison war er Kapitän und Stammspieler bei Sturm Graz II in der 2. Liga.

Die WSG Tirol verpflichtete unterdessen Luca Kronberger leihweise von Sturm. Der 21-jährige Offensivspieler, der zuletzt zu Bundesliga-Absteiger SV Ried verliehen war, kommt für ein Jahr nach Tirol. Kronberger hat bereits 64 Ligaspiele bestritten, hauptsächlich als Leistungsträger der Admira. "Ich bin davon überzeugt, dass er wieder da anschließen kann, wo er seinerzeit die Admira in Richtung Graz verlassen hat", sagte WSG-Trainer Thomas Silberberger über den achtfachen U21-Teamspieler.

Keine Zukunft beim WAC hat Dario Vizinger. Der vergangene Saison an den deutschen Zweitliga-Absteiger Regensburg verliehen gewesene 25-jährige kroatische Stürmer wurde fix an den polnischen Erstligisten Warta Posen abgegeben.