Altach gibt Linksverteidiger Prokop an DSV Leoben ab

Der SCR Altach hat Linksverteidiger Lukas Prokop an den DSV Leoben abgegeben. Der 23-Jährige absolvierte seit seinem Wechsel von der Wiener Austria im Sommer 2021 nur acht Einsätze in der Fußball-Bundesliga für die Vorarlberger. Prokops Vertrag in Altach wäre noch bis Saisonende gelaufen. Leoben peilt den Aufstieg in die 2. Liga an, der Traditionsclub aus der Steiermark ist aktuell Erster der Regionalliga Mitte.