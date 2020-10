Altach gibt mit Heim-4:2 über Admira Rote Laterne ab

Der SCR Altach hat am Samstag in der Fußball-Bundesliga die Rote Laterne abgegeben. Die Vorarlberger setzten sich im Heimspiel gegen die Admira mit 4:2 (2:1) durch und feierten damit in der fünften Runde ihren ersten Sieg. Daniel Maderner (10.), Daniel Nussbaumer (28.), Aljaz Casar (68.) und Mario Stefel (88.) scorten vor 500 Zuschauern für die Gastgeber, Jan Zwischenbrugger per Eigentor (35.) und Roman Kerschbaum (54.) sorgten für die Treffer der Südstädter.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Altach ließ die Admira zwar auf 2:2 herankommen, gewann aber doch noch