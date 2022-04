Altach gibt "Rote Laterne" in Bundesliga an Hartberg ab

Der SCR Altach hat die "Rote Laterne" des Tabellenschlusslichts in der Fußball-Bundesliga am Samstag an den TSV Hartberg abgegeben. Die Vorarlberger liegen nach einem 3:0 (2:0) bei der WSG Tirol aufgrund ihrer Abrundung bei der Punkteteilung nun vor den punktegleichen Steirern. Hartberg schrieb mit einem 0:0 bei der SV Ried ebenfalls an. Die Innviertler hielten den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe vor dem LASK, der bei der Admira nicht über ein 1:1 (1:0) hinauskam.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Altach durfte in Innsbruck dreimal jubeln