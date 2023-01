Altach gibt Tibidi ab und kassiert Ablöse für Leihspieler

SCR Altach kann in der Frühjahrssaison der Fußball-Bundesliga nicht mehr auf Alexis Tibidi bauen. Die Vorarlberger einigten sich mit dem VfB Stuttgart auf ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäftes, da sie dafür eine Ablösesumme kassierten, die sich laut Angaben der "Bild"-Zeitung im Bereich von einer halben Million Euro bewegen soll. Tibidi war im Sommer nach Altach gewechselt und konnte mit fünf Toren und einem Assist in 18 Pflichtspielen Werbung in eigener Sache machen.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Tibidi wird für Altach keine Tore mehr schießen