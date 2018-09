Altach hofft bei Admira auf ersten Liga-Saisonsieg

Der SCR Altach sehnt vor dem Gastspiel am Samstag (17.00 Uhr) bei der Admira den ersten Sieg in der laufenden Fußball-Bundesliga-Saison herbei. In den bisherigen acht Runden reichte es für das Schlusslicht aus Vorarlberg bei sechs Niederlagen nur zu zwei Unentschieden, nun soll in der Südstadt die Trendwende gelingen.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Admira gelang zuletzt der Befreiungsschlag, Altach weiter unterirdisch