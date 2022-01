Altach holt Mittelfeldspieler Nimaga

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat am Freitag die Verpflichtung des Maliers Bakary Nimaga vermeldet. Der zentrale Mittelfeldspieler kam ablösefrei und erhielt einen Vertrag bis 2023 plus Option auf ein weiteres Jahr. Im vergangenen Herbst spielte Nimaga für Zalaegerszegi TE FC in Ungarn, der Kontrakt wurde kürzlich aufgelöst. In den zwei Saisonen davor war der 27-Jährige beim TSV Hartberg engagiert.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Nimaga spielt ab sofort für den SCR Altach