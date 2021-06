Altach holt Nachwuchsteamkicker Abdijanovic und Parger

Fußball-Bundesligist Altach hat die beiden österreichischen Nachwuchsteamspieler Amir Abdijanovic (20) und Lukas Parger (19) für je zwei Jahre verpflichtet. Das gab der SCR am Mittwoch bekannt. Der gebürtige Dornbirner Abdijanovic stürmte in den vergangenen Jahren für diverse Nachwuchsteams des VfL Wolfsburg. Der aus Tirol stammende defensive Mittelfeldmann Parger kickte zuletzt ein halbes Jahr beim Kapfenberger SV, davor für Dinamo Zagreb II in der zweiten Liga Kroatiens.