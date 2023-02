Altach holt von Sturms Zweitteam Innenverteidiger Nelson

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat einen Innenverteidiger vom Zweitteam von Sturm Graz verpflichtet. Simon Nelson hat den gesamten Nachwuchs der Grazer durchlaufen, bei den Profis kam er trotz zwei Jahren im Kader aber nicht zum Einsatz. In Vorarlberg will der 21-Jährige den nächsten Schritt machen. Er unterschrieb laut Clubangaben am Samstag seinen Vertrag.

Für Sturm II hat Nelson in dieser Saison elf Zweitliga-Spiele bestritten. Der Club holte als Ersatz für sein Zweitteam Sandro-Luca Molnar vom Ligakonkurrenten FC Liefering zurück nach Graz. Der 19-jährige Steirer war von 2016 bis 2018 in der Sturm-Akademie ausgebildet worden, ehe er nach Salzburg wechselte.