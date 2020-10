Altach holte Innenverteidiger Bumberger vom LASK

Der SCR Altach hat auf den Abgang von Philipp Schmiedl reagiert und mit David Bumberger vom LASK am Montag einen neuen Innenverteidiger geholt. Der 21-Jährige spielte in den vergangenen beiden Saisonen für den FC Juniors OÖ in der 2. Fußball-Liga. Über die genaue Vertragsdauer machte der Fußball-Bundesligist aus Vorarlberg keine Angaben.

Bumberger bestritt für Österreich bereits Spiele in den Nachwuchs-Auswahlen. Altachs Sportdirektor Christian Möckel bezeichnete den Oberösterreicher als Wunschkandidaten mit "jeder Menge Entwicklungspotenzial". Quelle: APA