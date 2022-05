Altach kämpft bei Admira um letzte Chance auf Klassenerhalt

Die Zeit der Rechenspiele ist für den SCR Altach vorbei. Die Vorarlberger benötigen am Samstag (17.00 Uhr) in der vorletzten Runde der Qualifikationsgruppe unbedingt einen Auswärtssieg gegen die Admira, um die letzte Chance auf einen Verbleib in der Fußball-Bundesliga zu wahren. Derzeit liegt Altach vier Punkte hinter der SV Ried, die den LASK empfängt, und fünf Zähler hinter den Südstädtern.

SN/APA/STIPLOVSEK DIETMAR/STIPLOVSE Magnin will Altach-Sieg gegen die Admira