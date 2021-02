Altach-Kapitän Netzer fällt drei bis vier Wochen aus

Fußball-Bundesligist SCR Altach muss mehrere Wochen auf Kapitän Philipp Netzer verzichten. Der 35-jährige Abwehrspieler habe sich vergangene Woche beim 0:0 gegen Rapid eine Zerrung im Adduktorenbereich zugezogen, gaben die Altacher nach einer MRT-Untersuchung am Donnerstag bekannt. "Er wird drei bis vier Wochen ausfallen", meinte Trainer Alex Pastoor in seiner Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Gastspiel am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) bei der Wiener Austria.

