Altach kehrt mit 2:1 in Ried auf Siegerstraße zurück

Tabellenschlusslicht Altach ist in der Fußball-Bundesliga auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Altacher besiegten am Samstag in der 24. Runde die SV Ried auswärts nach Rückstand mit 2:1 und gaben damit nach dem Remis vergangene Woche gegen Hartberg ein weiteres Lebenszeichen im Abstiegskampf von sich. Julian Wießmeier brachte Ried vor der Pause per Elfmeter in Führung (43.). Mickael Nanizayamo (64.) und Christoph Monschein (82.) drehten die Partie für die Gäste.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Großer Jubel beim Tabellenschlusslicht Altach