Altach lechzt vor Spiel gegen St. Pölten nach Siegen

Der SCR Altach will endlich die Kurve auf die Siegerstraße kriegen. Die Vorarlberger haben in der Fußball-Bundesliga bisher nicht nach Wunsch angeschrieben. Nur vier Punkte aus sechs Runden stehen zu Buche. Gegen den ebenfalls nicht mit übermäßig viel Selbstvertrauen ausgestatteten SKN St. Pölten fasst Altach am Sonntag (14.30 Uhr) nun den zweiten Heimsieg der noch jungen Saison ins Visier.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Pastoor sieht Mannschaft trotz Niederlagen auf gutem Weg