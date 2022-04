Altach lockt Fans im Abstiegskampf mit freiem Eintritt

Der SCR Altach steht im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Um die Trendwende in den letzten drei Runden der Qualifikationsgruppe doch noch zu schaffen, setzen die Vorarlberger auf die Unterstützung der Fans. Im anstehenden Heimspiel gegen die SV Ried am 7. Mai (17.00 Uhr) haben alle "normalen" Zuschauer freien Eintritt, wie der Club am Donnerstag bekanntgab. Tickets müssen aber trotzdem über das Online-Ticketsystem (tickets.scra.at) gebucht werden.

Die Partie ist übrigens der Auftakt einer Bundesliga-Doppelveranstaltung. Im Anschluss (20.15 Uhr) treffen die Frauen der Spielgemeinschaft SCR Altach/FFC Vorderland ebenfalls in der Cashpoint Arena auf die Vienna.