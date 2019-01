Altach löste Vertrag mit Prokopic auf

Fußball-Bundesligist Altach hat den Vertrag mit Boris Prokopic auf Wunsch des Mittelfeldspielers per sofort aufgelöst. Das gaben die Vorarlberger am Freitag in einer Aussendung bekannt. Der Kontrakt des 30-jährigen ehemaligen Innsbruck- und Rapid-Akteurs wäre bis Sommer 2019 gelaufen.

"Ich verstehe den Wunsch von Boris nach mehr Spielzeit", erklärte Altach-Sportdirektor Georg Zellhofer. Prokopic war 2013 nach Altach gewechselt, ist in der laufenden Saison aber über sporadische Einsätze nicht hinausgekommen. Davor hatte der gebürtige Slowake immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Anzeige Quelle: APA