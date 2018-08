Altach machte Verpflichtung von Sambia-Stürmer Mwila perfekt

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat sich am Schlusstag des Transferfensters mit dem gewünschten Stürmer verstärkt. Die Altacher gaben am Freitag die Verpflichtung von Brian Mwila bekannt. Der 24-jährige Nationalspieler aus Sambia stand zuletzt in seiner Heimat bei Buildcon FC unter Vertrag. Er unterschrieb bis Sommer 2021 bei den Vorarlbergern.

In elf Länderspiele für Sambia hat Mwila bisher acht Tore erzielt. In den vergangenen Tagen trainierte er bereits mit dem aktuellen Tabellen-Schlusslicht. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Brian Mwila nach intensiver Suche die gewünschte Verstärkung für den Angriff gefunden haben", sagte Altachs Sport-Geschäftsführer Georg Zellhofer. Mwila mache einen "sehr kompletten Eindruck", erklärte Trainer Werner Grabherr: "Er ist körperlich sehr robust, bringt ein gewisses Tempo mit und ist auch taktisch für einen Afrikaner schon sehr gut unterwegs, so dass wir nach einer gewissen Eingewöhnungszeit relativ bald auf ihn setzten können." Quelle: APA