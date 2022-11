Altach meldet zweitbestes Jahresergebnis der Clubhistorie

In der Fußball-Bundesliga hat sich der SCR Altach in der laufenden Saison bisher schwer getan, wirtschaftlich konnten die Vorarlberger am Mittwoch im Rahmen ihrer Generalversammlung Positives vermelden. Demnach konnte der Umsatz im Vereinsjahr 2021/22 auf 10.284.420,24 Millionen Euro gesteigert werden, der Gewinn betrug nach Steuern 594.694,79 Euro. Es sei das zweitbeste Jahresergebnis der Clubhistorie, schrieb der Tabellenzehnte auf seiner Website.

"Nach den mühsamen Corona-Jahren freut es uns besonders, dass wir den Zuschauerschnitt im zurückliegenden Halbjahr auf über 5.000 Fans pro Heimspiel steigern konnten", wurde Geschäftsführer Christoph Längle zitiert.