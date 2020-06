Altach nach 1:0-Sieg bei WSG Tirol im EL-Play-off

Der SCR Altach hat sich zwei Runden vor Schluss seinen Platz im Play-off um den letzten Europa-League-Startplatz der Fußball-Bundesliga gesichert. Die in der Qualifikationsgruppe noch ungeschlagenen Vorarlberger setzten sich am Samstag beim neuen Schlusslicht WSG Tirol mit 1:0 durch. Das Goldtor im West-Duell erzielte Daniel Nussbaumer per Kopf (19.).

SN/APA/HANS PUNZ Daniel Nussbaumer schießt Altach zum 1:0-Sieg über Tirol