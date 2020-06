Altach nach 2:0 bei Austria an Qualigruppen-Tabellenspitze

Altach hat sich in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga an die Spitze gesetzt. Die Vorarlberger schlugen die Austria am Dienstagabend in Wien mit 2:0 (1:0) und ließen den bisherigen Spitzenreiter damit hinter sich. Daniel Nussbaumer traf bereits nach 21 Sekunden für die Altacher. Es war das schnellste geschossene Tor der laufenden Saison.

SN/APA/HANS PUNZ Die Austria hatte gegen Altach ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene