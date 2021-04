Altach peilt im Heimduell gegen Admira "big points" an

Es sind "big points", die Altach am Dienstag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Admira anpeilt. Mit einem Sieg in der Viertrundenpartie der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga können sich die Vorarlberger bereits um sieben Punkte vom Schlusslicht aus Niederösterreich absetzen. "Wir können viele Dinge noch gutrücken in dieser Saison. Die Admira ist ein Gegner, den wir zuhause schlagen möchten", stellte Trainer Damir Canadi klar.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Altach will gegen die Admira über "big points" jubeln