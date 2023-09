Fußball-Bundesligist SCR Altach muss einige Wochen ohne Stürmer Gustavo Santos auskommen. Der Brasilianer wurde nach anhaltenden Knieproblemen am Meniskus operiert, wie die Vorarlberger am Mittwoch bekanntgaben. In seinen bisher acht Pflichtspielen hatte der Neuzugang zwei Tore erzielt und zwei Vorlagen geleistet.

BILD: SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Längere Pause nach Knie-OP für Gustavo Santos