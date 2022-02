Altach-Test in Belek wegen Unwetter abgebrochen

Fußball-Bundesligist SCR Altach ist um das letzte Testspiel vor dem Start ins Frühjahr umgefallen. Wie die Vorarlberger bekanntgaben, musste am Donnerstag zum Abschluss des Trainingslagers in Belek die Partie gegen Roter Stern Belgrad von ÖFB-Teamkicker Aleksandar Dragovic nach 20 Minuten beim Stand von 0:0 abgebrochen werden. Grund war ein heftiges Unwetter samt Hagel. Das Tabellenschlusslicht empfängt am 12. Februar Austria Wien.