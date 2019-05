Der SCR Altach hat anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums des Fußball-Bundesligisten zwei starke Testgegner an Land gezogen. Die Vorarlberger treffen im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Saison am 11. Juli (17.30) auf den Marko-Arnautovic-Club West Ham United und am 14. Juli (15.00) auf Southampton, wo Ralph Hasenhüttl als Chefcoach tätig ist. Gespielt wird jeweils in der Cashpoint Arena.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Altach zog prominente Gegner an Land