Altach-Trainer Pastoor fordert "Leidenschaft und Engagement"

Erstmals nach der beinharten Abrechnung mit seinen Spielern am vergangenen Samstagabend im Anschluss an das 0:4-Heimdebakel gegen SKN St. Pölten ist Altach-Trainer Alex Pastoor am Donnerstagnachmittag wieder vor die Presse getreten. "Wir machen alle Fehler. Aber das darf nie am Einsatz, an der Leidenschaft und am Engagement liegen", betonte der Chefcoach des Fußball-Bundesliga-Schlusslichts vor dem Match am Samstag (17.00 Uhr) beim Aufsteiger in Ried.

SN/APA/HANS PUNZ Keine leichten Zeiten für Alex Pastoor